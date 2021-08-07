Мурашко назвал регион с самой тяжелой коронавирусной обстановкой

В Астраханской области в настоящее время наблюдается особо опасная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы Минздрава России Михаила Мурашко.
Отмечается, что в регионе сейчас развёрнуты в общей сложности 2 тысячи медицинских коек. При этом подавляющая часть заболевших пациентов (80%) находятся на амбулаторном лечении, подчеркнул Мурашко.
Он также отметил важность сохранения введённых в регионе коронавирусных ограничений для сдерживания роста заболеваемости местного населения. В частности, Мурашко призвал и дальше проводить профилактические меры по борьбе с COVID-19.
Среди рискованных обстоятельств глава Минздрава назвал высокие сезонные температуры в регионе, а также нахождение людей в замкнутых непроветриваемых помещениях. Вкупе с работой кондиционеров эти факторы могут привести к усилению пандемии в Астраханской области.
Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, какие факторы позволили одному носителю COVID-19 заразить ещё 1,5 тысячи человек. По его словам, суперраспространитель продолжительное время мог находиться в окружении большого количества людей.