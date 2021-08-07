Серебро Авериной назвали местью России за Олимпиаду в Сочи

Судейство в отношении российской гимнастки Дины Аверину на Олимпиаде в Токио может быть своего рода местью допинговых скандалов, случившихся после сочинской Олимпиады. Такое мнение четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова приводит «Газета.Ru».

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«Думаю, что нас стараются наказать. Полагаю, это так. Я это предсказывал, это следствие прошлого — сочинская Олимпиада, множество допинговых историй < > Вот сейчас это следствие всего», — заявил Тихонов.

Ранее Тихонов призвал отстранить арбитров, засудивших Аверину. Он также упрекнул в бездействии и отсутствии способности «показать зубы» в сложившейся ситуации главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Напомним, что российская художественная гимнастка Дина Аверина получила на Олимпиаде в Токио всего лишь серебряную медаль по результатам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента). Судьи отдали золотую награду представительнице Израиля Линой Ашрам, не учтя тот факт, что во время выступления она уронила свою ленту.