МИД Чехии: нужно заново строить отношения с Россией

Чехии необходимо заново выстраивать политические отношения с Россией, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

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«Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение. Я созвал [в МИД Чехии] закрытый круглый стол для представителей парламентских партий, чтобы мы дискутировали, какие у нас представления об отношениях с Россией. Хорошо, чтобы в Чехии по такому принципиальному [вопросу] была бы максимально широкая политическая поддержка», – приводит слова дипломата ТАСС.

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Глава чешского МИД отметил, что вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой с чешской стороны предстоит решать новому правительству республики. Оно должно быть сформировано по итогам парламентских выборов, которые пройдут в октябре.

«Решать это будет уже будущее правительство. Мы можем [лишь] помочь [этому процессу] тем, что проведем аудит чешско-российских отношений», – отметил министр в интервью, опубликованном на сайте издания «Право».

Между обеими странами, по мнению Кулганека, должны развиваться прагматичные связи, но российско-чешские отношения не сдвинутся с точки замерзания, пока РФ не исключит республику из списка недружественных стран.

«Чтобы произошло улучшение наших отношений, а это бег на длинную дистанцию, я бы рассматривал как важный шаг то, что Чехия будет исключена из списка недружественных [России] государств. В данной ситуации мяч находится на стороне России. Но это вопрос месяцев, а возможно, и лет», – сказал чешский министр, высказавшийся при этом за сохранение торгово-экономического взаимодействия с Россией.

Он также заявил о необходимости сохранить на существующем уровне чешско-российские экономические связи.

«Я убежден, что необходимо удержать экономические отношения [с Россией] и поддерживать чешские фирмы, которые заинтересованы развивать бизнес в России. [Они тем самым] у нас создают рабочие места. Призывы некоторых [чешских] политиков к полному демонтажу торговых отношений с Россией считаю близорукими и неразумными», – подчеркнул глава МИД.

Кулганек, кроме того, видит возможность диалога о функционировании посольств РФ в Праге и Чехии в Москве, численность персонала которых была резко сокращена после инцидента во Врбетице.

«Мы решаем рабочие технические вопросы, связанные, главное, с деятельностью наших посольств. Там я могу представить какой-то диалог, но атмосфера напряжена», – сказал он.

Кулганек выразил мнение, что действия чешских властей по отношению к России после инцидента во Врбетице якобы были верными.

«Это был очень решительный шаг. Мы действовали как суверенная, уверенная в себе страна. < > Мы реагировали правильно», – заявил министр иностранных дел республики.

Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В результате в конце мая чешское посольство в Москве сократило 79 сотрудников.