"Все схлопнулось": Рогозин рассказал о проблеме для полета «Науки» из-за Украины

Это уникальная технология... такой топливный бак, как гармошка... И вот именно в этих сильфонах, производство которых уже отсутствует — оно раньше было на Украине, и, соответственно, сейчас там уже всё схлопнулось. Восстановить нельзя было уже это производство, заменить тот аварийный сильфон, который был на этом модуле, — рассказал глава Роскосмоса.