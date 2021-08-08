В Сочи объявлено штормовое предупреждение

В курорте Сочи объявлено штормовое предупреждение. С вечера субботы и далее, вплоть до окончания понедельника в городе будут наблюдаться погодные катаклизмы. Об этом сообщил градоначальник Алексей Копайгородский в своем официальном Telegram-канале.