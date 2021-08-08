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Новые штаммы коронавируса будут называть именами созвездий

News.ruиещё 3
18 минут назад

В будущем новые варианты коронавируса будут обозначать названиями созвездий. Это случится после того, как закончатся буквы греческого алфавита. О таком возможном развитии событий в интервью британскому изданию Telegraph рассказала эксперт Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Новые штаммы COVID назовут именами созвездий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в ВОЗ сообщили, что для названий новых штаммов коронавируса будут использовать буквы греческого алфавита. Имена начнут присваивать тем вариантам, которые будут представлять интерес или вызывать озабоченность. Использование греческих букв позволит избежать дискриминации стран и территорий, где впервые был обнаружен тот или иной штамм.

Вероятно, нам не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий, — отметила Ван Керкхове

По её словам, если 24 греческих букв окажется недостаточно, предполагался варианты с именами древнегреческих богов, однако от него решили отказаться.

Ранее специалисты назвали болезнь, которая спасает от CОVID-19.

Экономика,ВОЗ,
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