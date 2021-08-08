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Аномальная жара накроет ряд регионов России

Lenta.ru
1 час назад

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальная жара накроет ряд регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

Аномальная жара накроет ряд регионов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях в ближайшие дни ожидается 36-37 градусов тепла. На юге России и в регионах Поволжья также ожидается сильная жара — температура будет достигать 39-40 градусов.

«На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35-38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов», — добавил Вильфанд.

Экономика,Роман Вильфанд,
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