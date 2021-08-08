Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальная жара накроет ряд регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях в ближайшие дни ожидается 36-37 градусов тепла. На юге России и в регионах Поволжья также ожидается сильная жара — температура будет достигать 39-40 градусов.