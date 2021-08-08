Украина подняла МиГ-29 на перехват «кукурузника»

Инцидент произошел 7 августа над городом Косов приграничной Ивано-Франковской области. После перехвата борт совершил вынужденную посадку на аэродроме в Коломые. Как утверждается, на борту «кукурузника» находились контрабандисты, перевозившие груз контрафактных сигарет в Румынию, передает РИА «Новости».