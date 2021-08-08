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Политолог объяснила желание Чехии помириться с Россией

Вечерняя Москва
18 минут назад

Власти Чехии оказались под влиянием Запада, однако теперь они высказывают желание помириться с Россией. Так считает политолог Наталья Громова.

"Оказалась в плену": Эксперт объяснил желание Чехии помириться с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Праге нужно снова выстроить положительную динамику в политических отношениях с Россией. Как подчеркнул министр иностранных дел Чешской Республики Якуба Кулганека, вопрос о выстраивании отношений с Москвой предстоит решать новому чешскому правительству.

Политолог уверена, что изначально чехи поддались влиянию со стороны Запада. Хотя официальному правительству государства не нужны конфликты с российской стороной.

— Чехия оказалась в своеобразном плену. Ей нужно было выполнить директивы из США и Лондона. Сейчас представители Праги понимают, что восстанавливать отношения с Россией им просто необходимо, так как взаимовыгодное сотрудничество выгодно обеим странам как с экономической, так и с политической точек зрения, — подчеркнула Наталья Громова.

По ее мнению, в Чешской Республике уверены, что с Россией нужно поддерживать экономические отношения, хотя бы из-за большого числа чешских компаний, которые до сих пор ориентированы на российский рынок, отмечает «Экономика сегодня».

Тем временем, в России оценили предложение Праги об улучшении отношений с нашим государством.

Глава МИД Чехии призвал выстраивать отношения с Россией заново

Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, что Россия должна сделать первый шаг в данном направлении. По его словам, данная тема должна получить широкое обсуждение среди общественности, необходима внутриполитическая дискуссия.

Однако россияне под публикациями на эту тему заметили, что связь с Москвой нужна Праге, а не наоборот, отмечает Nation News.

Экономика,Якуб Кулганек,Наталья Громова,МИД,
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