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Медики озвучили меры против суперраспространения COVID-19

Вечерняя Москва
51 минуту назад

Максимальным случаем распространения COVID-19, который был зафиксирован в России, стало заражение сразу полутора тысячи человек от одного носителя вируса. Такую информацию предоставил руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Медики озвучили меры против суперраспространения COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В свою очередь, врач Тимур Пестерев посоветовал гражданам, у которых ослаблен иммунитет, обратить внимание на состояние здоровья привившихся, чтобы случайно не заболеть. По мнению эксперта, есть несколько признаков, которые должны насторожить. Они могут проявляться при бессимптомном течении заболевания.

— О бессимптомном заболевании узнать тяжело. Этот больной чувствует себя нормально, у него нет никаких проявлений, однако он может распространять новую коронавирусную инфекцию. Общим правилом в данном случае становятся легкие недомогания, — пояснил врач.

Он также добавил, что для привитых характерно чихание. В классическом варианте лечения непривитых такого не наблюдалось.

Разговоры и заразности новых штаммов коронавируса раскритиковал депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, самая главная защита от COVID-19 – вакцины, которые показывают свою эффективность, отмечает ИА «НСН».

В свою очередь, врач общей практики Денис Прокофьев объяснил, почему сомневается в феномене суперраспространителя. По его мнению, достаточно сложно отследить полторы тысячи зараженных человек.

— Если честно, мне не верится, что могла быть выявлена такая цепочка. Это какая-то фантастика, — считает Денис Прокофьев.

По его словам, чтобы провести такое исследование, нужно составить цепочку контактов с пониманием, кто был нулевым пациентом либо источником заражения, отмечает «Царьград».

Экономика,Александр Семенов,Геннадий Онищенко,РАН,Роспотребнадзор,Госдума,Царьград ТВ,Национальная Служба Новостей,
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