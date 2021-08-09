В Латвии заявили о возможном столкновении РФ и НАТО

"Когда <...> пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне, то все это, <...>, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", – сказал Ринкевич в интервью Financial Times.