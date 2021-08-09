Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Латвии допустили столкновение России и НАТО

Москва24
37 минут назад

Предстоящие учения "Запад – 2021" и миграционный кризис у границ Латвии повышают вероятность столкновения России и НАТО в странах Балтии и Польше, считает глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.

В Латвии заявили о возможном столкновении РФ и НАТО
Фото: ReutersReuters

"Когда <...> пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне, то все это, <...>, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", – сказал Ринкевич в интервью Financial Times.

При этом глава внешнеполитического ведомства Латвии усомнился в возможности полномасштабных боевых действий.

В США испугались «угрожающих НАТО» российских гиперзвуковых ракет

Учения "Запад – 2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В конце июля российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к маневрам.

На территории России участие в маневрах примут порядка 400 белорусских военных.

Темой предстоящих учений станет "Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Экономика,НАТО,МИД,Financial Times,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители