Европарламент призвал готовить революцию в Белоруссии

Крупнейшая фракция Европарламента - консервативная Европейская народная партия (ЕНП) - распространила в понедельник заявление с призывом к ЕС готовить революцию в Белоруссии, в котором также высказала мнение, что "белорусский режим падет". С этой целью предлагается показать готовность "наказывать режим" с помощью санкций и поддерживать "непрекращающуюся борьбу белорусского народа".

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"Режим падет, и победа народа неизбежна - это только вопрос времени. ЕС должен готовиться к победе демократической революции в Белоруссии", - говорится в заявлении главы фракции Манфреда Вебера, распространенном в понедельник в Брюсселе к первой годовщине последних президентских выборов в Белоруссии.

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Депутаты предлагают реализовывать в Белоруссии сценарий смены власти, ключевые пункты которого аналогичны украинскому. Они также призвали в рамках "будущих демократических преобразований" предать суду президента страны Александра Лукашенко и ведущих государственных чиновников.

Европарламентарии отметили, что в рамках подготовки революции они поддерживают "план экономической помощи в 3 млрд, предложенный Еврокомиссией". Речь идет о пакете европомощи, который Белоруссия сможет получить, если "пойдет по демократическому пути", то есть если в стране произойдет смена власти. Этот пакет составлен по аналогии с планом ЕС по поддержке реформ на Украине в 2014 году, с той разницей, что Киеву тогда предоставили 11 млрд.

Однако, по мнению депутатов Европарламента, финансовыми инициативами усилия ЕС по смене власти в Минске ограничиваться не должны. "Белоруссии потребуются не только деньги. Ей нужен всеобъемлющий план действий по обеспечению поддержки демократических реформ на всех уровнях власти: национальном, региональном и местном, которые должны идти рука об руку с глубокими экономическими реформами. Евросоюз хорошо подготовлен [к решению этой задачи], благодаря опыту, приобретенному на [организации] передачи власти в странах Центральной и Восточной Европы, Западных Балкан и в последние годы - в трех странах Восточного партнерства [на Украине, в Грузии и Молдавии]", - говорится в документе.

Люстрация как часть реформ

Ведущая фракция Европарламента полагает, что люстрация власти должна стать неотъемлемым элементом "демократических реформ в Белоруссии". "Важным элементом будущих демократических реформ в Белоруссии должно стать привлечение к ответственности виновных в преступлениях действующего режима против своего народа. Для народа имеет ключевое значение добиться истинной справедливости. Евросоюз уже запустил платформу по борьбе с безнаказанностью в Белоруссии. Александр Лукашенко и другие ключевые фигуры режима а также их приспешники, должны предстать перед судом за свои преступления".