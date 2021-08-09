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"Все иллюзия": в ГБУ "Ритуал" отреагировали да данные об экономии россиян на похоронах

Елена Прошина
22 минуты назад

Человеческое сознание не в состоянии создать объективную картину миру, оно само по себе является единственным несомненным источником реальности. Об этом заявили "Рамблеру" в пресс-службе ГБУ "Ритуал", комментируя появившуюся в СМИ информацию об экономии россиян на похоронных услугах.

"Все иллюзия": в ГБУ "Ритуал" отреагировали да данные об экономии россиян на похоронах
Фото: ТАССТАСС

"Всё иллюзия. Мир перед взором наблюдателя разворачивается индивидуально. Если ваше внимание и интерес лежит в этой плоскости, пространство обязано развернуть заказанный вами сценарий. В чем ваш интерес там вы. Мир многовариантно разворачивается в каждом событии, следовательно в вашем мире будет ваш сценарий, в мире другого человека другой", - заявили в пресс-службе.

Данные о том, что рост доходов похоронных компаний не поспевает за ростом смертности в РФ, опубликовал "Коммерсантъ".

В материале, со ссылкой на данные Росстата, утверждается, что за первое полугодие 2021 года скончались 1,1 млн россиян, что на 16,2% больше этого показателя за 1 полугодие 2020. При этом доходы ритуальных бюро суммарно составили 36,9 млрд руб., что превысило показатели 2020 года только на 9%.

Опрошенные "Коммерсантом" участники рынка заявили, что россияне стали больше экономить на собственных похоронах, отметив при этом, что большая часть рынка остается в "серой" зоне.

Экономика,Росстат,
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