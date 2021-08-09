Попавшего в секс-скандал посла Молдавии в России отозвали с должности

Ранее глава пресс-службы МИД Даниел Водэ заявлял, что министерство иностранных дел Молдавии подготовило проект об отзыве с должности посла в Москве Владимира Головатюка, документ будет передан новому правительству. Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии. При этом местные СМИ связывают его отзыв со скандалом сексуального характера.