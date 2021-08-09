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Посла Молдавии в России отозвали с должности

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
22 минуты назад

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк отозван с должности, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.

Попавшего в секс-скандал посла Молдавии в России отозвали с должности
Фото: ТАССТАСС

«Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено», – цитирует РИА «Новости» Гаврилицу.

Ранее глава пресс-службы МИД Даниел Водэ заявлял, что министерство иностранных дел Молдавии подготовило проект об отзыве с должности посла в Москве Владимира Головатюка, документ будет передан новому правительству. Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии. При этом местные СМИ связывают его отзыв со скандалом сексуального характера.

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Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов, он был назначен на должность посла в Москве в декабре прошлого года.

Экономика,МИД,РИА Новости,
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