Попавшего в секс-скандал посла Молдавии в России отозвали с должности

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк отозван с должности, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.
«Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено», – цитирует РИА «Новости» Гаврилицу.
Ранее глава пресс-службы МИД Даниел Водэ заявлял, что министерство иностранных дел Молдавии подготовило проект об отзыве с должности посла в Москве Владимира Головатюка, документ будет передан новому правительству. Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии. При этом местные СМИ связывают его отзыв со скандалом сексуального характера.
Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов, он был назначен на должность посла в Москве в декабре прошлого года.