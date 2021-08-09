В России не нашлось газа для Камчатки

Российские власти не могут определиться со схемой газификации Камчатки за счет сжиженного природного газа (СПГ). По данным «Коммерсанта», НОВАТЭК отказался от поставок из-за нехватки свободных объемов на проекте «Ямал СПГ».

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Оператором газоснабжения Камчатского края будет «Газпром». Но и у него не нашлось свободных объемов СПГ, отмечает источник издания. Он добавляет, что НОВАТЭК не хочет поставлять газ из-за низких тарифов на него на Камчатке.

Потенциала местных месторождений «Газпрома» недостаточно, чтобы обеспечить полную газификацию основных населенных пунктов. Расходы на строительство инфраструктуры (например, строительство регазификационного терминал) составляют 18 миллиардов рублей.

Изначально власти хотели покрыть эту сумму из бюджета, при этом компенсировав «Газпрому» потери от продажи газа на Камчатке по регулируемой цене. Но тогда, по расчетам Минэнерго, проект будет убыточным. Для того чтобы определить источник поставок СПГ, правительство планирует провести в ближайшее время совещание с НОВАТЭКом и «Газпромом».