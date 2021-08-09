Попавшего в секс-скандал посла Молдавии в России отозвали с должности

Посол Молдавии в России Александр Головатюк отозван с должности после обвинений в домогательствах. Об отзыве Головатюка объявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, передает РИА «Новости».

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«Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено», - заявила премьер на заседании кабинета министров.

Ранее в пресс-службе МИД Молдавии сообщили об отзыве Головатюка для консультаций и оценки деятельности дипмиссии. При этом молдавские СМИ связывали отзыв с обвинениями в домогательствах посла к одной из сотрудниц посольства.

Молдавский портал Deschide.md сообщал, что до руководства министерства дошла информация о том, что посол под вымышленным предлогом вызвал к себе домой коллегу и появился перед ней «обнаженным и сексуально возбужденным».

Женщина, имя которой не называется, рассказала, что посол пытался ее обнять, но она сумела убежать. Она также сообщила, что сразу рассказала о случившемся в посольстве и обратилась в полицию.