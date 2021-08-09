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Попавшего в секс-скандал посла Молдавии в России отозвали с должности

Вероника Полынина
57 минут назад

Посол Молдавии в России Александр Головатюк отозван с должности после обвинений в домогательствах. Об отзыве Головатюка объявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, передает РИА «Новости».

Попавшего в секс-скандал посла Молдавии в России отозвали с должности
Фото: ТАССТАСС

«Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено», - заявила премьер на заседании кабинета министров.

Ранее в пресс-службе МИД Молдавии сообщили об отзыве Головатюка для консультаций и оценки деятельности дипмиссии. При этом молдавские СМИ связывали отзыв с обвинениями в домогательствах посла к одной из сотрудниц посольства.

Молдавский портал Deschide.md сообщал, что до руководства министерства дошла информация о том, что посол под вымышленным предлогом вызвал к себе домой коллегу и появился перед ней «обнаженным и сексуально возбужденным».

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Женщина, имя которой не называется, рассказала, что посол пытался ее обнять, но она сумела убежать. Она также сообщила, что сразу рассказала о случившемся в посольстве и обратилась в полицию.

«Я была в состоянии шока, в состоянии максимальной нервозности, мне было очень стыдно за то, что со мной произошло. Я не могу работать, мне нанесена огромная психологическая травма с серьезными последствиями», - заявила пострадавшая.

Экономика,МИД,РИА Новости,
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