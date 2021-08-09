США ввели санкции против трех организаций из России

Вашингтон ввел санкции против научно-производственного предприятия «Пульсар», компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest из России. По версии Вашингтона, они якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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Соответствующее уведомление Госдепартамент США опубликовано в сборнике официальных документов американского правительства – так называемом Федеральном реестре, передает ТАСС.

В документе говорится, что решение о применении ограничительных мер вступило в силу 29 июля. В черном списке фигурируют еще компании из Ирака и Сирии.