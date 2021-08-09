"Мы им подарили эти земли": В России ответили Украине на слова о "репарациях за Крым"

Украина не имеет никаких прав на "репарации за Крым". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал российский политолог Сергей Михеев. Ранее украинский вице-премьер, министр по делам реинтеграции так называемых "временно оккупированных территорий" Алексей Резников заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации за "захват Крыма".

"Распад Советского Союза прошел незаконно, распад Российской империи – тоже. Поэтому все эти разговоры про репарации – вещи достаточно расплывчатые. Нам надо придерживаться той позиции, которую в своей статье изложил президент России Владимир Путин: мы им подарили эти земли. И считаю, что зря это сделали", - сказал политолог.

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Он добавил, что в принципе не ясно, с чего Резников решил, что Украина может претендовать на какие-то выплаты.

"Они постоянно делают эти заявления, и плевать нам на все эти вещи. Даже с точки зрения международного права не ясно, на что украинский чиновник опирается? Какая-то международная инстанция подтвердила право Украины на получение репараций, кто-то определил размер выплат?", - отметил Сергей Михеев.

Вице-премьер Украины, министр по делам "реинтеграции временно оккупированных территорий и перемещенных лиц" Алексей Резников полагает, что переговорный процесс по "возвращению" Крыма может начаться после смены политического руководства в России.

"Если на то будет воля нового политического руководства Российской Федерации и понимание, что они хотят быть рукопожатными, хотят вернуться в мировое сообщество и сесть за стол с равными – вопрос Крыма будет одним из условий", – заявил Резников в интервью журналисту Евгению Киселеву.

По мнению украинского вице-премьера, вопрос "возвращения" полуострова должен решаться "исключительно политико-дипломатическим путем".

"На мой взгляд, должна поменяться информационная риторика во внутреннем дискурсе России о том, что Крым – это ошибка, преступление, причем пользу это стране не принесло, а только вред. И постепенно начнет меняться отношение самих россиян к этому. И тогда после этой замены российскому политикуму будет легче говорить о том, что надо исправляться", – полагает он.

Резников убежден, что этот процесс начнется "в достаточно обозримом будущем". Говоря о "реинтеграции" Донбасса, вице-премьер отметил, что Киев будет создавать вокруг этих территорий "пояс успешности" с целью продемонстрировать жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что "жить в вольной, демократической Украине гораздо выгоднее".

"Пирамиду Маслоу (иерархическая модель потребностей человека – ред.) еще никто не отменял. Все базовые потребности, которые находятся в основании этой пирамиды, присущи большинству населения планеты. Конечно же, комфорт, безопасность, вкусная еда, работа и жилье – это то, чего хотят все живые нормальные люди", – сказал Резников.

Россия не отдаст Крым ни при каких обстоятельствах: единство полуострова с РФ прописано в Конституции. Об этом заявил Герой России, депутат Государственной Думы Андрей Красов, комментируя для РИА Новости Крым заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что Москва "отдаст полуостров после смены власти".

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, министр по делам "реинтеграции временно оккупированных территорий и перемещенных лиц" Алексей Резников заявил, что после смены политического руководства в РФ Украина сможет "вернуть полуостров".

По словам Андрея Красова, надеяться Украине не на что.

"Я напомню слова действующего президента РФ Владимира Путина: крымчане проголосовали за единение с Россией, все, точка. Кроме того, хочу напомнить, что в Конституцию Российской Федерации внесены поправки, за которые наши граждане проголосовали. И там говорится о том, что отторгать какие-то территории России – нельзя, и за призывы к этому есть уголовная ответственность", - подчеркнул депутат Государственной Думы.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова, который порассуждал о «сценарии возврата Крыма», отметив, что это произойдёт «в обозримом будущем».

Резников также вспомнил об итогах Второй мировой войны, после которой Германия обязалась выплатить компенсацию пострадавшим странам, отметив, что «так и произойдёт в России, причём в достаточно обозримом будущем».

Бальбек подчеркнул, что на России «нет клейма военных преступлений и массового уничтожения мирного населения».

«Нам не в чем каяться перед Украиной... У министра просто европримеры в голове засели, и он их приводит при всяком удобном случае, правда не к месту. Насчёт возвращения в мировое сообщество — так мы оттуда и не выходили», — заключил парламентарий.

Крым никогда не будет русской территорией, его возвращение — это вопрос времени. Об этом в интервью телеканалу «Дом» (госканал, вещающий на русском языке для неподконтрольных территорий) заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия не сможет полюбить Крым так, как Украина.

«Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так — на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю < > Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля», — сказал украинский лидер.

Зеленский считает, что для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

«Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой», — заключил глава государства.

Ранее Зеленский сообщил о намерении вернуть Крым под контроль Киева с помощью международной «Крымской платформы». Обсудить меры реализации плана президент Украины намерен на саммите 23 августа, накануне Дня независимости Украины, на который пригласил представителей США, Канады, Турции, Великобритании, стран Европейского союза.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

В Красноярске на встрече с местными журналистами министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?". На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет". Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским", - заявил Шойгу.

Касаясь общей ситуации вокруг информационной войны, которую на Западе ведут против России, министр обороны сказал, что для этого сформированы центры пропаганды, в которых для ведения подрывной информационной работы в стране ведут подготовку в том числе граждан РФ.

"Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", - отметил Шойгу на встрече с коллективом предприятия "Красмаш".

По его словам, эти центры, в частности, распространяют многие слухи, от этих структур исходят "не самые лучшие ароматы".

"Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе несколько центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны", - сообщил глава Минобороны.

Шойгу пояснил, что такие западные центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, "кто ничего хорошего не пишет" и затем приглашают их на работу за стипендии.