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Лукашенко попросил у России новый кредит

ИА Regnum
31 минуту назад

Новый кредит попросил Москву предоставить через Евразийский банк развития президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил 9 августа в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

Лукашенко попросил у России новый кредит
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Отметив, что МВФ отказал Минску в кредите, который белорусская сторона просила для борьбы с пандемией, потому что «наши «беглые» подняли вой: нельзя режиму давать деньги», Лукашенко сказал:

«Если бы россияне помогли нам дополнительно через Евразийский банк — были бы благодарны. Исключительно в связи с пандемией».

Он пояснил, что белорусские власти уже потратили полтора миллиарда долларов на лечение людей.

Лукашенко

«Поэтому мы благодарны были бы: я [президенту России Владимиру] Путину сказал, если бы (Белоруссии перевели деньги в кредит — прим. ИА REGNUM) через Евразийский банк».

Напомним, Минск год с лишним назад запрашивал у МВФ кредит в размере $940 млн для борьбы с пандемией. Однако фонд выставил Минску условия, которые белорусские власти не устроили.

Экономика,Александр Лукашенко,Международный валютный фонд,ИА REGNUM,
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