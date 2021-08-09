"Власть любой ценой": Байден обратился к Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается «удержать власть любой ценой». Об этом сказал президент США Джо Байден , заявление которого приводится на сайте Белого дома.

Вместо того, чтобы уважать явные стремления белорусского народа, режим Лукашенко фальсифицировал выборы, после чего последовала жестокая кампания репрессий для подавления инакомыслия, — говорится в заявлении.

Ранее Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. Согласно документу, новые санкции включают блокировку активов официальных лиц Белоруссии. Новые ограничительные меры США в отношении Белоруссии затронули 23 человека и 21 организацию. В Белом доме заявили, что среди них близкие к президенту Белоруссии Александру Лукашенко бизнесмены и 15 контролируемых ими компаний.