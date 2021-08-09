"Власть любой ценой": Байден обратился к Лукашенко

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Байден упрекнул Лукашенко в удерживании власти любой ценой

News.ru
26 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается «удержать власть любой ценой». Об этом сказал президент США Джо Байден, заявление которого приводится на сайте Белого дома.

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Фото: EPAEPA

По мнению американского лидера, подобные действия Лукашенко являются незаконными.

Вместо того, чтобы уважать явные стремления белорусского народа, режим Лукашенко фальсифицировал выборы, после чего последовала жестокая кампания репрессий для подавления инакомыслия, — говорится в заявлении.

Отмечается, что США продолжат отстаивать права человека и свободу выражения мнений.

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Ранее Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. Согласно документу, новые санкции включают блокировку активов официальных лиц Белоруссии. Новые ограничительные меры США в отношении Белоруссии затронули 23 человека и 21 организацию. В Белом доме заявили, что среди них близкие к президенту Белоруссии Александру Лукашенко бизнесмены и 15 контролируемых ими компаний.

Экономика,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,
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