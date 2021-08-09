В Крыму ответили пословицей на слова Лукашенко о признании полуострова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет «усидеть на двух стульях». Об этом депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал в беседе с «Газетой.Ру».

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Парламентарий ответил пословицей на слова белорусского лидера о том, что Минск признает полуостров Крым и Севастополь частью России только после последнего российского олигарха.

Бальбек подчеркнул, что подобная позиция «не приблизит Лукашенко к Европе», но в то же время «вызовет недоумение россиян от такого поведения союзника».

«Президент Белоруссии уже нелигитимен в глазах западного сообщества — он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось», — заключил депутат.

Лукашенко назвал условия признания Крыма российским

Ранее в понедельник, 9 августа, во время «Большого разговора» Александр Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи.

«Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал Лукашенко.