"Попустительство властей": МИД о протестах у посольства России в Японии

Акция у посольства России в Токио свидетельствует о нежелании властей Японии «смотреть в глаза истории», заявили в МИД России.

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«Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки», - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД напомнили, что СССР вступил в войну на Дальнем Востоке в 1945 году в строгом соответствии с решениями стран-союзников и взятыми на себя международными обязательствами. Это решение позволило скорее завершить Вторую мировую войну.

В министерстве выразили озабоченность в связи с тем, что японская сторона продолжает игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны и не желает давать объективную оценку милитаристскому прошлому страны.

9 августа несколько десятков ультраправых активистов устроили акцию протеста в районе посольства России в Токио, приуроченную к годовщине вступления СССР в войну против Японии.

Участники акции ездили на минивэнах с имперскими флагами по прилегающим к посольству улицам и через громкоговорители транслировали призывы вернуть так называемые «Северные территории» - южные Курильские острова.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность южных островов Курильского архипелага - Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи. Япония включает их в состав префектуры Хоккайдо и называет «Северными территориями». Территориальный спор длится с момента окончания Второй мировой войны, после которой мирный договор между Японией и СССР так и не был подписан.