В США заявили о принесении в жертву интересов Украины ради "Севпотока-2"

США пожертвовали газовыми интересами Украины ради нормализации отношений с Россией, пишет обозреватель американского журнала The National Interest, эксперт Лондонской школы экономики и политической науки (LSE) Вук Вукшанович.
Странам Восточной Европы придется смириться с газопроводом «Северный поток – 2», констатирует Вукшенович.
США и Германия недавно достигли соглашения, которое позволило завершить строительство газопровода, несмотря на возражения Украины и Польши. По мнению обозревателя, соглашение по «Северному потоку – 2» является «небольшим кусочком паззла в большой геополитической игре» США и Германии. Эти страны «стараются не закрывать все двери для России и не подталкивать ее в объятия Китая».
Глобальные рыночные тенденции в очередной раз сместили баланс сил в энергетической сфере от потребителей к поставщикам, что сделало «Северный поток – 2» необходимостью.
Вукшенович отметил, что опасения восточноевропейских стран по поводу того, что Россия будет использовать поставки газа в качестве политического рычага, не совсем безосновательны.
Энергетическая зависимость Европы от России дает Москве возможность использовать ее в качестве разменной монеты, однако президент США Джо Байден был вынужден пойти на уступки.
По мнению обозревателя, Россия – случайный раздражитель для Вашингтона, а Китай – системный противник США и всего Запада.
«Северный поток - 2» стал жестом доброй воли Байдена в адрес Германии, направленным на оживление трансатлантического партнерства и повышение готовности Берлина помочь Соединенным Штатам сдерживать Китай в будущем», - уверен автор.
Ранее Германия и США объявили о сделке, которая позволит запустить газопровод «Северный поток – 2» в работу без введения дополнительных санкций. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что, согласно договоренностям, Германия обязалась добиваться от Брюсселя рестрикций против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.