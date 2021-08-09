В США заявили о принесении в жертву интересов Украины ради "Севпотока-2"

США пожертвовали газовыми интересами Украины ради нормализации отношений с Россией, пишет обозреватель американского журнала The National Interest, эксперт Лондонской школы экономики и политической науки (LSE) Вук Вукшанович.

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Странам Восточной Европы придется смириться с газопроводом «Северный поток – 2», констатирует Вукшенович.

США и Германия недавно достигли соглашения, которое позволило завершить строительство газопровода, несмотря на возражения Украины и Польши. По мнению обозревателя, соглашение по «Северному потоку – 2» является «небольшим кусочком паззла в большой геополитической игре» США и Германии. Эти страны «стараются не закрывать все двери для России и не подталкивать ее в объятия Китая».

Глобальные рыночные тенденции в очередной раз сместили баланс сил в энергетической сфере от потребителей к поставщикам, что сделало «Северный поток – 2» необходимостью.

Вукшенович отметил, что опасения восточноевропейских стран по поводу того, что Россия будет использовать поставки газа в качестве политического рычага, не совсем безосновательны.

Энергетическая зависимость Европы от России дает Москве возможность использовать ее в качестве разменной монеты, однако президент США Джо Байден был вынужден пойти на уступки.

По мнению обозревателя, Россия – случайный раздражитель для Вашингтона, а Китай – системный противник США и всего Запада.

«Северный поток - 2» стал жестом доброй воли Байдена в адрес Германии, направленным на оживление трансатлантического партнерства и повышение готовности Берлина помочь Соединенным Штатам сдерживать Китай в будущем», - уверен автор.