В Киеве заявили о боязни ФРГ и Франции военной силы Украины

«Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Западной Европой», — заявил Карасёв, отметив, что такой баланс не входит в интересы Германии, Франции и других европейских стран.