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Украинский генерал объяснил страх Зеленского перед Путиным

Ura.Ruиещё 8
38 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский боится своего российского коллегу Владимира Путина и не решится на встречу с ним. Как объяснил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, визит Зеленского в Москву будет означать потерю Западной Украины.

Украинский генерал объяснил страх Зеленского перед Путиным
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.uaофициальный сайт президента Украины president.gov.ua

«Зеленский Путина боится, он туда [в Москву] не поедет. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным. < > Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет», — сказал Москаль в эфире телеканала «Наш».

Зеленский несколько раз предлагал Путину встретиться в Ватикане или Вене, и обсудить ситуацию в Донбассе. Позже в Кремле заявили, что президент РФ готов лично поговорить с киевским коллегой, передает телеканал 360. Однако разговоры об организации встречи пока не ведутся. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, российский президент пока не доверяет Зеленскому.

В июле Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», пишет «Утро.ру». В ней политик обвинил украинского президента во лжи.

Экономика,Владимир Зеленский,Геннадий Москаль,Владимир Путин,Ytro.ru,Телеканал "360° Подмосковье",
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