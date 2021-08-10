Украинский генерал объяснил страх Зеленского перед Путиным

«Зеленский Путина боится, он туда [в Москву] не поедет. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным. < > Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет», — сказал Москаль в эфире телеканала «Наш».