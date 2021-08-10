Пока вы спали: Москва и Минск стягивают войска к границе НАТО

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Москва и Минск стягивают войска к границе НАТО

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Стратегические российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут на самых западных тренировочных площадках Союзного государства с 10 по 16 сентября, участие в них примут более 13 тысяч солдат и офицеров, в том числе и около 50 военнослужащих из Казахстана, пишет РИА Новости.

Ожидается, что в ходе учений будет отработано отражение атаки «незаконных вооруженных формирований, которые пользуются внешней поддержкой», предотвращения войны в «серой зоне» и надежное прикрытие госграницы. Акцент сделают на особых методах боевых действий, в частности радиоэлектронной борьбе. При этом в Прибалтике уже заявили о стягивании российских войск к границам стран НАТО и предупредили о росте риска «инцидентов».

Оператора карт «Мир» хотят приватизировать

Минфин начал обсуждать с участниками рынка вопрос приватизации «Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

Источники издания отметили, что есть два возможных варианта приватизации: передать 50% плюс 1 акцию от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками рынка, или приватизация 100% компании в рамках IPO. При этом в Банке России, которому сейчас полностью принадлежит НСПК, заявили, что пока изменений в акционерной структуре системы «не планируют».

Водители заявили о проблемах с выдачей ОСАГО

Таксисты, мотоциклисты, молодые водители, а также владельцы машин с армянскими номерами сталкиваются с проблемами с оформлением полиса ОСАГО как в электронном виде, так и в офисах страховых компаний. Об этом пишут «Известия».

По их словам, для байкеров на сайтах РСА и страховых компаний постоянно возникают технические сбои, с такими же проблемами сталкиваются и таксисты. В офисах же существует негласное правило не выдавать полисы убыточным категориям. В случае возникновения проблем с оформлением ОСАГО специалисты советуют брать письменные отказы и обращаться с жалобами в Центральный Банк России, который осуществляющий надзор в том числе за страховым рынком.

В России сократят срок получения мер соцподдержки

Власти России планируют создать социальное казначейство и сократить максимальный срок оформления выплат и пособий до пяти дней, а проактивные меры должны будет рассматриваться за 5-15 минут. Об этом со ссылкой на документацию к инициативам социально-экономического развития сообщают «Известия».

По замыслу властей, новая цифровая система оказания социальной поддержки должна исключить бюрократическую волокиту и предполагает введение единого стандарта господдержки россиян без сбора документов. Также ожидается, что социальное казначейство сэкономит бюджету России 142 млрд рублей.

Что не так с российскими ценами на бензин?

В России 11-ю неделю подряд растут розничные цены на бензин, а биржевые индексы цен на АИ-92 на прошлой неделе обновили рекордные значения. Ситуация на российском топливном рынке осложняется тем, что многие НПЗ этим летом закрыты на ремонт, пишет «Независимая газета».