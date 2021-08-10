Пока вы в маске: Врач назвал новую опасность для болеющих коронавирусом

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Врач-пульмонолог предупредил о новой опасности для болеющих коронавирусом

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев назвал смог, накрывший большую часть России из-за лесных пожаров, серьёзной опасностью для болеющих коронавирусом людей. По словам врача, для пациентов с инфекцией это просто катастрофа, сообщает URA.RU. "Ковид — это сосудистая патология. Страдают лёгкие, сердечно-сосудистая система, почки, кожа, кишечник. А тут ещё и кислорода нет. Для болеющих коронавирусом это катастрофа. Их надо всех на ИВЛ сажать или в изоляцию конкретную", — объяснил в беседе с изданием медик.

Учёные нашли у человека новую защиту от коронавируса

Антитела против других коронавирусов могут быть защитой против SARS-CoV-2, выяснили испанские учёные. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications. В нём приняли участие 578 работников Клинической больницы Барселоны, у которых изучали уровень и тип антител к шести различным антигенам коронавируса SARS-CoV-2, а также к тем коронавирусам, которые вызывают у человека только ОРВИ.

Исследование показало воздействие коронавируса на новорожденных детей

Проведенное в Канаде новое исследование показывает, что COVID-19 среди новорожденных остается достаточно редким явлением, но необходимо тестирование как матерей, так и малышей, чтобы гарантировать безопасность новорожденных от коронавирусной инфекции. Как сообщает CNN, материалы исследования, опубликованные в понедельник в журнале JAMA Network Open, показывают, что только 2,9% из чуть более 6000 протестированных новорожденных имели COVID-19.

Врач рассказала, восстановится ли сниженный после коронавируса интеллект

Доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского медицинского университета Марина Нестерова прокомментировала информацию о том, что COVID-19 влияет на снижение интеллекта и памяти. Так, по словам эксперта, если до болезни таких проявлений, как, например, забывчивость не было, то безусловно, причиной мог стать коронавирус.

Ученый заявил, что переболевшим COVID необходимо прививаться