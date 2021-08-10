Поезд до больницы: массовые отравления детей в вагонах-ресторанах

В России регулярно массово снимают детей с поездов с пищевым отравлением. Случаи, когда отдых для детей заканчивается на больничной койке, собрал в своей подборке «Рамблер».

6 августа 2021 года дети, ехавшее на отдых в поезде 226 Мурманск – Адлер, начали массово жаловаться на плохое самочувствие. По данным на 8 августа, в Туапсинскую ЦРБ-1 с кишечной инфекцией было доставлено 67 детей, в Апшеронскую больницу - 12, в Белореченскую - восемь. Врачи оценивали состояние юных пациентов как легкой и средней степени тяжести.

СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в поезде. По данным Роспотребнадзора, у несовершеннолетних пассажиров диагностирован норовирус второго типа. Были задержаны директор вагона-ресторана поезда, официант и повар. Также стало известно, что в вагоне-ресторане были обнаружены продукты, не пригодные для употребления в пищу.

Это не первый случай массового отравления в поездах, для юных пассажиров нередко отдых заканчивался на больничной койке.

2011 год

В сентябре 2011 года с поезда, следовавшего по маршруту «Новороссийск–Мурманск», были сняты и госпитализированы 39 детей и один взрослый. Им был поставлен диагноз кишечная инфекция. Всего из Анапы в Петрозаводск поездом «Новороссийск–Мурманск» ехало 100 человек, в основном – дети 7-15 лет, сообщает Pravo.ru.

Еще семеро детей были госпитализированы по прибытии в Петрозаводск. Все пострадавшие отдыхали в лагере «Прометей» в Анапе. На пресс-конференции, созванной из-за массового отравления детей, большинство из которых было из Карелии, министр здравоохранения и социального развития республики Валентина Улич заявила, что причиной отравления детей стали еда или вода. Она отметила, что санитарное состояние поезда, в котором ехали дети, «действительно оставляло желать лучшего», однако школьники могли отравиться и в лагере, пишет Stolicaonego.ru.

Следственный комитет возбудил дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

2015 год

В результате отравления в поезде Адлер - Пермь были госпитализированы 10 детей. Все они возвращались домой после отдыха на Черном море. Школьников сняли с поезда в Екатеринбурге, сообщала радиостанция «Говорит Москва».

Медики оценивали состояние детей как удовлетворительное. Все пострадавшие обедали в вагоне-ресторане поезда. СК России также возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

2018 год

В июне 2018 года в Анапе группа детей попала в больницу с отравлением. Школьники ехали на отдых в один из оздоровительных лагерей, писало издание «Юг Times».

В следкоме сообщили, что 26 июня на железнодорожную станцию прибыл пассажирский поезд, в котором находилось 625 детей. При этом сопровождавшие их взрослые обратились к медикам, заявив, что у 10 школьников болит живот. В итоге дети были помещены в больницу с диагнозом - пищевое отравление.

2019 год

Массовое отравление детей произошло и в 2019 году. Плохо стало юным пассажирам поезда Владикавказ – Москва, которые возвращались из санатория в Минеральных Водах, сообщал ИА REGNUM.