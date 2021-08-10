Вакцинная гонка: какая страна извлечет наибольшую выгоду

На сегодняшний день в мире утверждены 22 вакцины от коронавируса, сообщают аналитики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова со ссылкой на ЮНИСЕФ. Стоимость одной дозы препарата варьируется от 2 до 37 долларов. В оборот удалось выпустить 5,09 млрд доз вакцин.

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Главными лидерами на мировом рынке вакцин сегодня по числу стран регистрации являются немецкая BioNTech/Pfizer (зарегистрирована в 73 странах), российская НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи (зарегистрирована в 71 стране), американская Janssen Pharmaceuticals от Johnson & Johnson (зарегистрирована в 51 стране), а также британская University of Oxford и AstraZeneca (зарегистрирована в 48 странах).

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Лидером экспорта являются США, чьи траты на это оцениваются в 2 млрд долларов за первые пять месяцев 2021 года. Кроме того, США выделяют средства на закупку и доставку вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода. Также отмечается, что за первые пять месяцев 2021 года США удалось экспортировать вакцин на сумму в пять раз больше, чем Россия, – на 1,6 млрд долларов.

За это же время Россия поставила за границу вакцин в 31,8 раза больше, чем в 2020 году. Основная доля в экспорте – за вакциной от коронавируса «Спутник V», которую разработал Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Производят вакцину «Спутник V» в России фактически шесть компаний, а именно «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм», «Биокад», «Лекко» и «Фармстандарт». В 2022 году за границей произведут более 1,1 млрд доз вакцины «Спутник V» на 550 млн человек (по две инъекции на человека), заявили в Российском фонде прямых инвестиций по данным на 5 апреля 2021 года. К маю 2021 года России удалось договориться с другими странами об экспорте более 205 млн доз «Спутника V». Такого объема хватит для иммунизации приблизительно 100 млн человек. Но экспортировали только 16 млн 300 тысяч доз препарата. Основные покупатели – Аргентина, Мексика и Венгрия.

На сегодняшний день Россия заключила соглашения на производство 1,24 млрд доз для 620 млн человек. Индия – самая крупная площадка зарубежного производства «Спутника V».

Согласно подсчетам специалистов информационно-аналитического центра «Альпари», продажи вакцины против коронавируса «Спутник V» в 2021 году принесут России 10–15 млрд долларов. Эти данные сопоставимы с ключевыми статьями российского экспорта. Возможно, реализация вакцины от COVID-19 станет одним из крупных направлений несырьевых поставок России в другие страны.