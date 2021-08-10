Эксперт рассказал об изменениях цен на бензин после совещания нефтяников с Новаком

Глава аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов рассказал, как поведут себя цены на бензин после совещания нефтяников с вице-премьером Александром Новаком. По его мнению, траектория стоимости топлива сильно не изменится.

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В разговоре с «Пятым каналом» Баженов отметил, что после совещания ничего «серьезным образом» не изменится.

«Поэтому мой базовый прогноз, который был в начале года — то, что у нас цена на бензин вырастет в диапазоне 6-8% – сохраняется», — обнадежил эксперт.

Рост цен на бензин в России возник на фоне закрытия границ и роста популярности внутреннего туризма. Кроме того, сейчас некоторые нефтеперерабатывающие заводы находятся на ремонте, из-за чего стоимость топлива растет.

По информации Росстата, с начала 2021 года бензин подорожал на 5,17%, а инфляция составила 6,46%.