Для бизнеса создадут новый механизм уплаты налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) в конце июля разместила на портале госзакупок контракт на выполнение нормативно-методической работы по теме «Разработка концепции внедрения института единого налогового счёта».

Как пишет РБК, налоговая служба планирует дать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом.

На практике это означает, что плательщику нужно внести сумму на единый счёт, а налоговый орган распределит её по соответствующим налогам и сборам.

«Любую сумму положительного сальдо (переплату) по ЕНС можно будет использовать как актив — быстро вернуть и направить на счёт другого лица», — добавляет пресс-служба ФНС.