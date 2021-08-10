Пентагон нашел виновных в атаке на танкер Mercer Street

Представитель Пентагона Дана Строул подтвердила, что атаковавший танкер беспилотный летательный аппарат взлетел с территории Йемена. Об этом сообщает ТАСС.

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По её словам, атаковавший танкер беспилотник был иранским, акция была организована Тегераном, а сам аппарат взлетал с территории Йемена. Строул считает, что Иран поставляет шиитам-Хуситам всё более сложные в техническом отношении вооружение.

Ранее официальный Тегеран опроверг обвинения в организации атаки на танкер Mercer Street. Он был атакован в территориальных водах Омана. Глава министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что идёт работа с международными партнерами по выработке официальной позиции в отношении предполагаемого виновника происшествия.