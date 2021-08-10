Ничто не мешает: в Москве ответили на слова Лукашенко о признании Крыма

В Москве ответили на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об условии признания Крыма частью России, передает РИА Новости.

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Признанию Белоруссией российской принадлежности Крыма ничто не мешает, тем более Будапештский меморандум, заявил источник агентства. Он отметил, что белорусские бизнесмены работают на полуострове наряду с российскими олигархами, о которых говорил Лукашенко.

Собеседник агентства добавил, что вопрос признания Крыма отражен в союзном договоре России и Белоруссии: Союзное государство состоит из территорий государств-участников, которые определяются их Конституциями.

9 августа Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. (...) Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал он.

Он добавил, что у него «развязаны руки» из-за действий украинских властей.

«Они взвыли: "Лукашенко полетит в Крым через Россию!" Так я ж через Украину не могу полететь. Безумцы», — заявил белорусский президент.