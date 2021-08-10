В Минздраве предупредили о новом штамме коронавируса

«Еще мало информации по этой мутации. Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда ее доля начнет очень быстро расти. Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов», — объяснил он.