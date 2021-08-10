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Специалист Минздрава РФ предупредил о новом штамме коронавируса

Ura.Ru
35 минут назад

В Нью-Йорке выявлен новый штамм COVID-19 «Йота». Об этом, ссылаясь на статью портала препринтов (исследовательские работы, размещенные авторами в открытом доступе) MedRxiv, сообщил URA.RU главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

В Минздраве предупредили о новом штамме коронавируса
Фото: EPAEPA

«В Нью-Йорке выявлен новый штамм „Йота“. Он дает летальность аж до 82%, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передается по сравнению с другими мутациями на 25% быстрее», — рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

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По словам доктора наук, «Йота» может ускользать от иммунного ответа. «Новый штамм еще более патогенный (вызывающий заболевания — прим. URA.RU) и трансмиссивный (заразный) вариант коронавируса, и обладает большей способностью ускользать от иммунного ответа», — добавил Токарев.

В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков подчеркнул, что информации о «Йота» пока очень мало и неизвестно, как мутация себя поведет.

«Еще мало информации по этой мутации. Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда ее доля начнет очень быстро расти. Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов», — объяснил он.

По мнению Крючкова, пока коронавирус будет дальше активно мутировать в линиях «лямбды», «гаммы» и «дельта».

«В западном полушарии и, скорее всего, в Южной Америке будут идти ответвления от „лямбды“. Возможно, например, в Бразилии начнутся ответвления от „гаммы“ и в нашей части света ответвления от „дельта“. Из них будут возникать производные штаммы», — подытожил он.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил о том, что в мире может появиться штамм, устойчивый к действию вакцин. Из-за постоянного распространения коронавируса в обществе.

Экономика,Сергей Токарев,Энтони Фаучи,Николай Крючков,Yota,Минздрав РФ,
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