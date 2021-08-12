Разведка США предсказала скорый захват Кабула талибами

Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» (движение запрещено в России) уже через месяц захватит Кабул – столицу Афганистана. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Администрация Байдена полагала, что афганские военные будут защищать ключевые города, а потому вряд ли следует ожидать захвата какой-либо провинции боевиками до осени. Однако теперь там опасаются, что Кабул будет захвачен уже через месяц, пишет The Wall Street Journal.

В Вашингтоне также полагают, что гражданские лица, солдаты и другие будут стремиться покинуть город в преддверии нападения талибов.

Сложившаяся ситуация встревожила и союзников США по коалиции, заставив их поставить под сомнение ценность обязательств Вашингтона за рубежом. Между тем американские военные и госдепартамент готовятся к возможной эвакуации посольства в Кабуле.

Ранее в четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.

После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.

При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.