Центробанк сообщил важную новость всем, у кого есть банковские счета

Не только банки, но и микрофинансовые организации (МФО) должны по желанию клиента ограничивать ему доступ к онлайн-счетам, сообщили в Банке России "Российской газете".

Мера действенна в случаях вишинга (телефонного мошенничества), когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с его счетами в пользу злоумышленников, а также в случае оформления мошенниками онлайн-займов с использованием персональных данных клиента, пояснили там.

Банк России анонсировал введение обязанности банков ограничить по требованию клиента онлайн-доступ к его счетам в марте 2021 г. Теперь, как сообщили в пресс-службе ЦБ, требование распространится и на МФО. Как уточнили в регуляторе, такая инициатива сейчас находится в стадии проработки.

По данным Банка России, в прошлом году количество атак с использованием вишинга и фишинга (рассылки писем с вредоносным программным обеспечением, цель которых – получение персональных и платежных данных клиентов) выросло на 147%.

Объем несанкционированных операций по счетам банков при этом достиг 9 млрд руб., следует из статистики ЦБ. По данным международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, вишинг оказывается результативным в 37% случаев.