Белорусские военные отправились в Россию

Белорусские военные летчики отправились в Рязань. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

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В России сборная команда Военно-воздушных сил и войск ПВО Белоруссии примет участие в международном конкурсе «Авиадартс», проходящем в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021).

Отмечается, что белорусские пилоты будут участвовать в соревнованиях на штурмовиках Су-25, вертолетах Ми-24 и Ми-8МТВ5.

Ранее стало известно, что военнослужащие из Белоруссии прибыли в Китай для подготовки к конкурсам «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасная среда».

АрМИ-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года. Игры будут проводиться на территории 11 стран, включая Россию, а участие в них примут военные более чем из 40 государств.