Пока вы спали: Крым обеспечат водой по методу Израиля

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В Крыму определились с решением проблемы водоснабжения

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, для решения проблемы водоснабжения, возникшей после присоединения полуострова к России и перекрытия Украиной Северо-Крымского канал, планируется построить новые водохранилища для Алушты и Симферополя, а для Ялты поставить установку по опреснению морской воды, пишет «Взгляд».

Эксперты отметили, что в Крыму перенимают опыт Израиля. При этом, по их словам, властям также стоит заняться очищением канализационных стоков, чтобы использовать затем эту воду для технических нужд.

Россиян предупредили о росте цен в августе

По итогам августа темпы роста цен в России составят в годовом выражении 6,4%. Об этом говорится в консенсус-прогнозе, составленном РИА Новости на основе опроса экспертов.

По мнению аналитиков, замедлению инфляции в России будут способствовать сезонное снижение стоимости фруктов и овощей, тренд на уменьшение цен на товарно-сырьевых рынках в мире, а также завершение активной фазы туристического сезона. При этом на цены на непродовольственные товары влияет крайне высокая стоимость фрахта и дорогое топливо.

Как «Северный поток — 2» спасает Европу от Китая?

Альтернативой российскому газу в Европе и США называют развитие «зеленой» энергетики. Однако проекты, направленные на спасение экологии, сейчас крайне опасны для нее, а их развитие ставит ЕС в зависимость от Китая, пишет News.ru.

Издание напомнило, что для «зеленой» энергетики в большом количестве необходимы редкоземельные металлы, для добычи которых придется срыть миллионы тонн породы, что приведет к колоссальным загрязнениям, также возникнут проблемы с утилизацией отработанных элементов ветряков, солнечных батарей и электроавтомобилей. Кроме того, большая часть редкоземов добывается и обрабатывается в Китае, который прекрасно понимает, каким рычагом давления обладает.

Платежная система «Мир» упростит возврат денег по ряду операций

С 26 октября клиентам платежной системы «Мир» станет проще вернуть деньги по операциям, которые предполагают покупки в магазинах и начисление электронных чаевых. Об этом пишут «Известия».

Благодаря тому, что будут изменены технологические детали возврата денег, пользователям карт «Мир» станет проще получить назад свои средства, если обнаружится, что какой-то товар был пробит дважды, либо было принято решение вернуть что-то из покупок. Сейчас для корректировки суммы покупку приходится целиком отменять и пробивать в кассе заново.

В России подорожали ипотека и потребкредиты

Российские кредитные организации из списка топ-30 вслед за ростом ключевой ставки увеличили проценты по ипотеке и потребительским кредита в среднем на 0,5 и 1,5-2 п.п. соответственно. Об этом со ссылкой на данные мониторинга финансового маркетплейса «Сравни.ру» пишут «Известия».