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Названо число стран-участниц украинского саммита по «деоккупации» Крыма

Lenta.ru
1 час назад

Первый саммит «Крымской платформы» — созданной Киевом международной площадки по «деоккупации» полуострова — посетят представители 37 стран. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, это число не является окончательным и только накануне, 10 августа, свое участие подтвердили делегации еще трех государств.

«Международная поддержка "Крымской платформы" набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений», — написал Кулеба.

Первое заседание площадки запланировано на 23 августа, оно состоится в Киеве. По данным издания «Страна.ua», саммит посетят представители Великобритании, США, Германии, Франции, Турции, Канады, Австралии, Греции, Нидерландов, Литвы, Молдавии и других государств. При этом официально имена гостей мероприятия пока не называются.

Глава МИД заявил, что не станет разглашать список стран, которые согласились участвовать в «Крымской платформе», чтобы «не облегчать дело Службе внешней разведки РФ». При этом он назвал четыре ключевые темы, вокруг которых будет выстроена повестка саммита.

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Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Экономика,Видео,Дмитрий Кулеба,МИД,ЕС,
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