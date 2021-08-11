Пока вы в маске: раскрыто влияние "Спутника V" на ДНК человека

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Вакцина «Спутник V» никак не может повлиять на ДНК человека или изменить ее. Об этом сообщил ТАСС замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов.
Третья фаза клинических испытаний китайской вакцины от COVID-19 «Конвиденция» показала ее высокий уровень безопасности и эффективности. Об этом заявили в компании «Петровакс», передает «Интерфакс».
В Португалии умерла целая семья противников вакцинации от коронавируса. И это не единственный случай в мире, когда пропаганда против прививки приводит к смертям людей. Выжившие родственники призывают вакцинироваться, сообщает телеканал "360". Фрэнсис Гонсалвеш потерял своих брата, отца и мать всего за неделю.
Громкие заголовки о новой мутации ковида, которая якобы почти гарантированно убивает пожилых заболевших, опубликовали утром 11 августа несколько крупных российских СМИ. Позднее материалы были исправлены.
Исследование о свойствах варианта «йота» действительно было размещено на портале medRxiv, где научные работы публикуются до завершения рецензирования. Авторы статьи, специалисты Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения при Колумбийском университете, исследовали заразность и частоту летальных исходов при заражении данной мутацией и пришли к выводу о повышенном значении обоих показателей.