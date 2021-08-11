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Пока вы в маске: раскрыто влияние "Спутника V" на ДНК человека

Елена Прошина
24 минуты назад

"Рамблер" собрал самые важные новости о пандемии короновируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Как "Спутник V" влияет на ДНК человека

Вакцина «Спутник V» никак не может повлиять на ДНК человека или изменить ее. Об этом сообщил ТАСС замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов.

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Раскрыты результаты третьей фазы испытаний китайской вакцины в России

Третья фаза клинических испытаний китайской вакцины от COVID-19 «Конвиденция» показала ее высокий уровень безопасности и эффективности. Об этом заявили в компании «Петровакс», передает «Интерфакс».

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Ковид убил семью антипрививочников в Португалии

В Португалии умерла целая семья противников вакцинации от коронавируса. И это не единственный случай в мире, когда пропаганда против прививки приводит к смертям людей. Выжившие родственники призывают вакцинироваться, сообщает телеканал "360". Фрэнсис Гонсалвеш потерял своих брата, отца и мать всего за неделю.

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Стоит ли бояться штамма коронавируса «йота»?

Громкие заголовки о новой мутации ковида, которая якобы почти гарантированно убивает пожилых заболевших, опубликовали утром 11 августа несколько крупных российских СМИ. Позднее материалы были исправлены.

Исследование о свойствах варианта «йота» действительно было размещено на портале medRxiv, где научные работы публикуются до завершения рецензирования. Авторы статьи, специалисты Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения при Колумбийском университете, исследовали заразность и частоту летальных исходов при заражении данной мутацией и пришли к выводу о повышенном значении обоих показателей.

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