Пока вы в маске: раскрыто влияние "Спутника V" на ДНК человека

"Рамблер" собрал самые важные новости о пандемии короновируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Как "Спутник V" влияет на ДНК человека

Вакцина «Спутник V» никак не может повлиять на ДНК человека или изменить ее. Об этом сообщил ТАСС замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Раскрыты результаты третьей фазы испытаний китайской вакцины в России

Третья фаза клинических испытаний китайской вакцины от COVID-19 «Конвиденция» показала ее высокий уровень безопасности и эффективности. Об этом заявили в компании «Петровакс», передает «Интерфакс».

Ковид убил семью антипрививочников в Португалии

В Португалии умерла целая семья противников вакцинации от коронавируса. И это не единственный случай в мире, когда пропаганда против прививки приводит к смертям людей. Выжившие родственники призывают вакцинироваться, сообщает телеканал "360". Фрэнсис Гонсалвеш потерял своих брата, отца и мать всего за неделю.

Стоит ли бояться штамма коронавируса «йота»?

Громкие заголовки о новой мутации ковида, которая якобы почти гарантированно убивает пожилых заболевших, опубликовали утром 11 августа несколько крупных российских СМИ. Позднее материалы были исправлены.