Обзор иноСМИ: Россия предостерегла НАТО от провоцирования конфликта в Черном море

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Фото: Рамблер Рамблер

Россия предостерегла НАТО от провоцирования конфликта в Черном море

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Россия раскритиковала НАТО за проведение очередных учений в Черном море, подчеркнув, что альянс «провоцирует конфликт» в регионе. Это заявление прозвучало на фоне подготовки заключительные испытания российского ядерного оружия с гиперзвуковым носителем, отмечает британское издание The Sun.

Черное море обладает стратегической важностью для НАТО, при этом напряженность в регионе между Россией и Западом усиливается, подчеркивается в статье.

В Японии оценили китайско-российские учения

Масштабные военные учения России и Китая «Запад/Взаимодействие-2021», которые начались 9 августа, направлены на усиления связей между двумя странами и грозят проблемами Японии. К такому вводу на страницах JB Press пришел известный японский политолог и китаевед, Дайсукэ Кондо.

По словам политолога, Китай издавна испытывает интерес к совместному с Россией использованию акваресурсов спорных Курильских островов. Создается впечатление, что, на фоне более тесного сотрудничества Россия собирается обратиться к Китаю с предложением о совместном развитии этих территорий, заметил он.

В Китае осудили Литву за «радикальные шаги» в тайваньском вопросе

Китай принял решение отозвать своего посла в Литве и рекомендовал этой балтийской стране пойти на аналогичный шаг. Причиной резкого обострения отношений между странами стало то, что власти Литвы объявили о своем решении разрешить Тайваню открыть «представительство» на своей территории, не учитывая мнение Китая, пишет издание Global Times.

Автор статьи назвал Литву «обезумевшей страной», которая готова ради поддержки США «вновь и вновь совершать глупости». При этом он уверен, что в итоге Литве придется заплатить за свою неразумную внешнюю политику.

В Великобритании предрекли масштабный газовый кризис

Переход стран на возобновляемые источники энергии и отказ от угля для снижения выбросов парниковых газов приводит к резкому спросу на газ и увеличению цен на него. В результате на горизонте маячит глобальный газовый кризис, пишет Financial Times.

При этом эксперты отмечают, что цены на газ могут незначительно снизиться, если зима в Европе будет мягкой, однако вряд ли можно прогнозировать их глобальное падение как минимум до 2022 года.

«Протесты в Белоруссии затрагивают всю Европу»

Протестные акции в Белоруссии, начавшиеся после победы на выборах действующего президента страны Александра Лукашенко, уже вписана в современную историю и говорят о том, что белорусы готовы самостоятельно определять свою независимость и место в мире. Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet.