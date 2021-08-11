Обзор иноСМИ: Россия предостерегла НАТО от провоцирования конфликта в Черном море

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Россия раскритиковала НАТО за проведение очередных учений в Черном море, подчеркнув, что альянс «провоцирует конфликт» в регионе. Это заявление прозвучало на фоне подготовки заключительные испытания российского ядерного оружия с гиперзвуковым носителем, отмечает британское издание The Sun.
Черное море обладает стратегической важностью для НАТО, при этом напряженность в регионе между Россией и Западом усиливается, подчеркивается в статье.
Масштабные военные учения России и Китая «Запад/Взаимодействие-2021», которые начались 9 августа, направлены на усиления связей между двумя странами и грозят проблемами Японии. К такому вводу на страницах JB Press пришел известный японский политолог и китаевед, Дайсукэ Кондо.
По словам политолога, Китай издавна испытывает интерес к совместному с Россией использованию акваресурсов спорных Курильских островов. Создается впечатление, что, на фоне более тесного сотрудничества Россия собирается обратиться к Китаю с предложением о совместном развитии этих территорий, заметил он.
Китай принял решение отозвать своего посла в Литве и рекомендовал этой балтийской стране пойти на аналогичный шаг. Причиной резкого обострения отношений между странами стало то, что власти Литвы объявили о своем решении разрешить Тайваню открыть «представительство» на своей территории, не учитывая мнение Китая, пишет издание Global Times.
Автор статьи назвал Литву «обезумевшей страной», которая готова ради поддержки США «вновь и вновь совершать глупости». При этом он уверен, что в итоге Литве придется заплатить за свою неразумную внешнюю политику.
Переход стран на возобновляемые источники энергии и отказ от угля для снижения выбросов парниковых газов приводит к резкому спросу на газ и увеличению цен на него. В результате на горизонте маячит глобальный газовый кризис, пишет Financial Times.
При этом эксперты отмечают, что цены на газ могут незначительно снизиться, если зима в Европе будет мягкой, однако вряд ли можно прогнозировать их глобальное падение как минимум до 2022 года.
Протестные акции в Белоруссии, начавшиеся после победы на выборах действующего президента страны Александра Лукашенко, уже вписана в современную историю и говорят о том, что белорусы готовы самостоятельно определять свою независимость и место в мире. Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet.
В статье то, что происходит в Белоруссии, сравнивается с основанием свободного профсоюзного движения «Солидарность» в Польше и высказывается мнение, что жители страны устроили политическую революцию.