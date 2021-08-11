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Рыба из России «поплывёт» вместо Китая в другие страны

News.ru
1 час назад

Доля Китая в российском экспорте рыбы сократилась до 15% с 67%. Это связано с ограничениями, которые ввела КНР из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Россельхозбанка.

Китай отказался от российской рыбы
Фото: Росрыболовство/facebook.comРосрыболовство/facebook.com

В то же время поставки в Южную Корею год к году увеличились с 22% до 58%. Республика стала лидером среди импортёров российской рыбы.

С точки зрения роста экспорта Южную Корею следует рассматривать в первую очередь как транзитную платформу на пути продукции отечественного рыбохозяйственного комплекса на рынки Азии, — считает руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Кроме того, растут поставки российской рыбы и в некоторые африканские страны. К ним относятся Нигерия, Кот-Д`Ивуар, Гана, Бенин, Того и Камерун.

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Ранее сообщалось, что оптовые цены на мороженую рыбу в России продолжили снижаться. Больше всего горбуша в Дальневосточном регионе. Её цена составила 165 рублей за кг, снижение — на 19,5%. Также упали цены на сельдь тихоокеанскую, минтай, камбалу, треску тихоокеанскую.

Экономика,Андрей Дальнов,Россельхозбанк,
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