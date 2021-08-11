Жители Кубани обратились к Грете Тунберг

Жители краснодарского посёлка Зарождение обратились за помощью к шведской экоактивистке Грете Тунберг. Они пожаловались на химикаты, которые распыляют фермеры, пишет «Газета.Ru».

Люди жалуются на проблемы со здоровьем из-за химикатов. Чтобы решить проблему, они используют все доступные методы.

На нас никто не обращает внимания, поэтому мы используем все доступные методы, чтобы обратить на себя внимание: пишем письма в разные инстанции, обращаемся в органы, к журналистам, написали письмо Грете Турнберг, — заявила местная жительница Екатерина Шульга.

Она добавила, что последние пять лет в течение сельскохозяйственного сезона, который длится с начала марта до поздней осени, жители Зарождения чувствуют едкий запах и сладковатый привкус во рту. Они испытывают головные боли, тошноту и жжение в глазах. У дочери Екатерины — сыпь на животе.

Издание приводит слова из письма мальчика Артёма экoактивистке: «Дорогая Грета! Меня зовут Артём, мне 11 лет. Я живу в посёлке Зарождение Краснодарского края. Фермеры нашего посёлка нас постоянного травят — распыляют яды и химикаты рядом с нашими домами». Он не может дышать, а у его сестры болит голова, и их мама вынуждена вызывать скорую помощь каждую неделю.