На российско-китайской границе застряли сотни фур

Около 500 грузовиков ежедневно ждут заезда из России в Китай. В среднем машины стоят неделю, что обходится владельцам фур в 150 000 рублей, заявили «Коммерсанту» в транспортно-логистической компании «Траско».

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Очереди вызваны ограничениями из-за COVID-19, бюрократическими процедурами и ростом транзита из Китая в Европу, считают участники рынка. Из-за долгого простоя среди водителей вспыхивают драки. Таможенники пытаются ускорить процедуру, но новые вспышки заболевания в КНР могут привести к ужесточению правил пересечения границы.

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Больше всего машин стоит на самом крупном сухопутном переходе «Забайкальск — Маньчжурия». Очереди из сотен фур, пытающихся въехать в КНР, наблюдаются с мая 2021 года, рассказал глава направления автоперевозок из Китая компании «Траско» Максим Игнатов. По его словам, неделя простоя машины на границе обходится компании в 150 тысяч рублей. В московском отделении логистической компании «Даксер» заявили, что длительность рейсов выросла на 2–3 недели.

Восстановление экономики после пандемии и взлёт стоимости морских перевозок из Китая в Европу в семь раз привёл к резкому увеличению автомобильного трафика из КНР в европейские страны.

Грузы идут по российской территории, но транспортная инфраструктура страны оказалась не готова к увеличению нагрузки, сообщило издание. Игнатов рассказал, что некоторые грузовики объезжают очередь по полю или встречной полосе. Из-за вынужденного простоя водители озлоблены, и дело доходит до драк. Шофёры из Забайкальского края и Бурятии отстаивают своё право на проезд в Китай перед дальнобойщиками из других регионов. По словам собеседника, недавно водителя московского федерального перевозчика избили до потери сознания.

Директор по развитию бизнеса логистической компании Gebrueder Weiss Николай Гладун подтвердил, что на переходе сейчас напряжённая обстановка.

Одна из причин состоит в том, что машины, которые получили квоту, но за день не успели проехать границу, вынуждены возвращаться в конец очереди. Простои вызваны усиленными мерами безопасности из-за пандемии COVID-19.

Китай ввёл квоты на приём грузовых машин — с июня 2020 года пропускали по 60 фур в сутки, сейчас квота составляет до 100 машин. Но фактически таможенники успевают пропустить только 80 фур в сутки.

По словам собеседников «Коммерсанта», до пандемии через переход «Забайкальск» за день проезжали около 150–200 грузовиков. Теперь иногда квот нет совсем. Учредитель транспортной компании VIG Trans Игорь Ребельский рассказал, что в январе — феврале 2021 года Китай вообще не пропускал грузовики из-за разбирательств с коррупцией по выдаче квот российским перевозчикам.

Китай ввёл новую бесконтактную систему завоза грузов — грузовик оставляет прицеп на нейтральной территории, который забирают со стороны КНР. Затем прицеп загружают, и российский водитель должен его забрать с нейтральной территории. Такая система увеличила время оформления каждого въезда-выезда фур и нагрузку на российских таможенников.

Кроме этого водители обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 7 дней до пересечения границы. А в Китае они сдают тест ещё раз, что также тормозит движение.

Похожая ситуация наблюдается и на железной дороге. За три квартала 2020 года транзит контейнеров из Китая в Европу и обратно превзошёл показатели всего 2019 года. В 2021 году столько же контейнеров перевезли за первое полугодие.

Замглавы РЖД Алексей Шило признал, что есть затруднения с приёмом контейнеров, идущих в Китай через порты Дальнего Востока. По его словам, задержки также связаны с коронавирусом — если даже у одного докера выявили вирус, то всю смену отправляют на карантин. При этом, по словам главы таможенного брокера КВТ Юлии Шленской, российская сторона не справляется с объёмом перевозок и не может предоставить необходимое количество железнодорожных платформ.

В Федеральной таможенной службе прислали на таможенные переходы дополнительных сотрудников и ведут переговоры с китайской стороной по оптимизации трафика через границу, заявили в ФТС.