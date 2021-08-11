Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым обсудил планы реконструкции исторического центра Севастополя. По словам главы государства, работы по благоустройству не проводились очень давно.

«Поговорим по всем вопросам социально-экономического развития Севастополя. Знаю, что многое сделано, но у вас есть предложения по плану дальнейшей работы, в том числе по исторической части города», – цитирует ТАСС Путина.

Глава государства отметил, что с советских времен в Севастополе не было реконструкции того, что «представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России».

В свою очередь Развожаев попросил Путина помочь в формировании единого плана реставрации исторических зданий в центре города. По его словам, в настоящее время действительно «многое делается» для наведения порядка в центральной части Севастополя, идет масштабное благоустройство общественных пространств, передает РИА «Новости».

«Владимир Владимирович, мое предложение: поручить правительству России совместно с правительством Севастополя разработать правительственный план по каждому зданию, определить сроки и источники финансирования. И чтобы это было в одном документе. И в течение трех–четырех лет привести главные исторические здания Севастополя в порядок, используя разные источники финансирования», – сказал Развожаев.

Глава Севастополя рассказал, что работы по некоторым объектам уже ведутся. В том числе в этом году планируется завершить работы в Севастопольском художественном музее имени М. П. Крошицкого, где ремонт ведется с 2018 года. Также в федеральную целевую программу развития Крымского полуострова заложены средства на ремонт одного из театров Севастополя, сейчас идет разработка проекта, а через два года планируется приступить непосредственно к ремонту.

Между тем президент призвал минимизировать расходы жителей Севастополя при подключении газа к земельным участкам. Путин напомнил, что в целом уровень газификации в Севастополе достиг 41%.

Развожаев ответил, что власти планируют принять меры по минимизации расходов для социально незащищенных категорий граждан, «чтобы были только физические, производственные расходы и никакие бюрократические расходы не грузили цену, и плюс сделать рассрочки или какие-то социальные выплаты».

«Есть федеральная инициатива партии «Единая Россия», чтобы попробовать на федеральном уровне какие-то категории льготников здесь выделить, потому что, конечно, региональному бюджету сложно это будет сделать. Но мы этим сейчас активно занимаемся», – добавил губернатор.