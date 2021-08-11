"Альфа, бета, гамма, дельта, йота": вспоминаем эволюцию штаммов коронавируса

В публикациях СМИ стала активно появляться информация о новом штамме коронавируса "йота", который обладает рекордной смертностью в 82%. Это уже не первый раз, когда ученые и СМИ говорят о новом штамме COVID-19. "Рамблер" попробовал разобраться, как эволюционировал коронавирус с момента своего появления в Ухани в 2019.

Фото: ТАСС ТАСС

Штаммы и мутации. В чем различия?

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Российский научный центр "Вектор" еще в октябре 2020 года сообщил, что его специалистами было выявлено 80 различных мутаций коронавируса, распространенных на территории нашей страны.

Стоит объяснить, чем отличается мутация коронавируса от нового штамма. Генетический код вируса очень короткий и постоянно мутирует, причем это относится не только к коронавирусу, а вообще ко всем организмам данного типа.

Сами по себе мутации имеют свойство накапливаться, и когда их количество достигает критической массы, геном вируса сильно меняется, а сам по себе новый вариант становится достаточно распространенным, ученые принимают решение о признании нового варианта штаммом.

В мире сейчас доминируют четыре основных штамма, в прессе и популярной научной литературе им присвоены название первых букв древнегреческого алфавита: альфа, бета, гамма и дельта. Именно их Всемирная ассоциация здравоохранения причислила к наиболее опасным и рекомендовала отслеживать их распространение.

"Уханьский" вариант

Самые ранние доступные геномы вируса были собраны у пациентов с декабря 2019 года, и китайские исследователи сравнили эти ранние геномы со штаммами коронавируса летучих мышей и панголинов, чтобы оценить наследственный тип коронавируса человека.

Независимо от них, западные исследователи провели аналогичный анализ, они назвали первый доступный прототип «А» и производный тип «В». B-тип мутировал в другие типы, в том числе в B.1, который является предком основных глобальных вызывающих озабоченность вариантов, обозначенных в 2021 году ВОЗ как альфа, бета, гамма и дельта.

Альфа

Штамм "альфа" или "британский" был выявлен был в октябре 2020 года во время пандемии COVID-19 в Великобритании. Образец, в котором он его обнаружили, был взят учеными чуть раньше, в сентябре. Он отличается большей заразностью, нежели его уханьский прародитель. Некоторые исследования говорили, что скорость его передачи выше на 40-80%.

Бета

Штамм "бета" был обнаружен в ЮАР. В прессе его называли также "южноафриканский" или "африканский" штамм. Исследователи отмечали, что штамм лучше распространяется среди молодых людей и чаще вызывает у них осложнения. Минздрав ЮАР опасался, что штамм может привести к новой волне пандемии, однако он не получил серьезного распространения за пределами Южной Африки.

Гамма

Газета The Telegrapgh в январе 2021 года сообщила, со ссылкой на оксфордского иммунолога сэра Джона Бэлла, что "бета" может быть устойчив к вакцинам. CBS News опубликовали мнение профессора вакцинологии Шабира Мадхи, утверждавшего, что вакцина может быть менее эффективна против этого штамма.

Штамм "гамма" ученые зафиксировали в Бразилии в декабре 2020 года, хотя ученые считают, что он мог присутствовать в стране с июля. Минздрав Бразилии заявил, что штамм гамма в три раза заразнее по сравнению с самым первым вариантом COVID-19.

Он вызвал крупную вспышку в бразильском городе Манаус. Штамм показал также более мощную способность поражать здоровых молодых людей.

Дельта

"Дельта", также известный как "индийский" штамм сейчас является доминирующим на территории РФ, а также целого ряда других стран. Его отличает повышенная заразность, что вызвало в конце весны-начале лета 2021 года третью волну в России, установившую печальные антирекорды смертности.

Первая вспышка была зафиксирована в Индии в в октябре 2020 года.

3 июня 2021 года Управление общественного здравоохранения Англии сообщило, что 12 из 42 случаев смерти от варианта Дельта в Англии были среди полностью вакцинированных и что он распространялся почти в два раза быстрее, чем вариант Альфа.

Йота

О "йоте" стало известно уже давно - ее зафиксировали в Нью-Йорке еще в ноябре 2020. По информации врачей, он был зафиксирован в 48 штатах США и еще 18 государствах. Однако сейчас медики считают, что он уступил место более распространенной "дельте".