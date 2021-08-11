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На Украине высказались за распад России на «десять нормальных стран»

Lenta.ruиещё 2
53 минуты назад

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью «Еспресо» высказался за распад России на «десять нормальных стран».

На Украине спрогнозировали распад России на "десять нормальных стран"
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в российских регионах люди выходят с лозунгом «Хватит кормить Москву!» В конце 1980-х годов так же говорили в столицах советских республик. Россия «повторяет путь СССР, как под копирку», и «просто распадется», заявил экс-глава МИД.

Для Украины такое развитие событий станет «одним из важных элементов будущей безопасности», считает Огрызко.

«Думаю, что реакция Запада на этот процесс будет такой же, как была в отношении СССР: они этого не хотят, они этого боятся, — добавил министр. — Но. Я думаю, что наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну дикую и нецивилизованную».

Экс-депутат Рады заявил о скором распаде Украины: «готовят к разделу»

В июле секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что «Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть, она развалится».

Экономика,Алексей Данилов,Владимир Огрызко,МИД,
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