На Украине спрогнозировали распад России на "десять нормальных стран"

«Думаю, что реакция Запада на этот процесс будет такой же, как была в отношении СССР: они этого не хотят, они этого боятся, — добавил министр. — Но. Я думаю, что наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну дикую и нецивилизованную».