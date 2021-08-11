В "Гринпис" оценили последствия разлива нефти у Новороссийска

"В общем тут могут быть разные сценарии. Если речь идет о толстой пленке, то то конечно нефтепродукты попадут в воду, это повлияет на всю экосистему: на животных, на рыбу, на донные организмы. Птицы будут садиться на пленку, пачкать крылья, из-за чего они могут утонуть или будут обездвижены. Рыбы отравятся нефтепродуктами, причем это проявится не сразу.