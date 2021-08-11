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В "Гринпис" оценили последствия разлива нефти у Новороссийска

Елена Прошина
31 минуту назад

Объем разлившейся в Черном море у Новороссийска нефти может составлять около 8 тыс. куб. м. Об этом сообщил "Рамблеру" руководитель климатического направления "Гринпис Россия" Василий Яблоков.

В "Гринпис" оценили последствия разлива нефти у Новороссийска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас очень сложно говорить о масштабах ущерба, потому что у нас недостаточно данных. Есть информация от компании о том, что вылилось 12 кубов и было загрязнено порядка 200 квадратных метров. Есть информация с общедоступных космических снимков о том, что загрязнено 80 квадратных километров.

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Мы сделали некоторые примерные оценки. Если пленка будет толщиной 0,1 мм, то речь идет о порядка 8000 кубометрах разлившейся нефти. Но это пока довольно примерная оценка, она может отличаться в большую или меньшую сторону. Зависит это от самого вещества и характера его распространения".

Василий Яблоков также заявил о возможном загрязнении прибрежной линии.

"Пока сложно поверить в заявления мэра Новороссийска о том, что все уже ликвидировано. Возможно, нам повезло и речь идет об остаточном загрязнении, произошло чудо и все удалось ликвидировать. Пока что надо ждать новых космических снимков. Пока пятно идет вдоль берега на примерно 8 км, и речь может идти и о загрязнении прибрежной линии", - сообщил "Рамблеру" руководитель климатического направления "Гринпис России" Василий Яблоков.

"В общем тут могут быть разные сценарии. Если речь идет о толстой пленке, то то конечно нефтепродукты попадут в воду, это повлияет на всю экосистему: на животных, на рыбу, на донные организмы. Птицы будут садиться на пленку, пачкать крылья, из-за чего они могут утонуть или будут обездвижены. Рыбы отравятся нефтепродуктами, причем это проявится не сразу.

Сколько по времени займет уборка пока тоже сложно сказать. Все зависит от того, как много нефтепродуктов удастся удалить в первые часы и дни. Зависит это и от погодных условий, то есть будет шторм или просто волнения, то все это разнесется на большую территорию", - заявил Василий Яблоков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что юг России окажется в области мезоциклона. Неблагоприятные погодные условия продлятся трое суток.

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