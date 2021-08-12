Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Байден выразил уверенность в избежании дефолта

Газета.Ruиещё 3
31 минуту назад

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил уверенность, что конгресс увеличит потолок государственного долга страны и избежит дефолта. Об этом сообщает газета "Известия".

Журналисты спросили президента, обеспокоен ли он нынешней ситуацией с потолком госдолга, который законодатели до сих пор не успели поднять. Байден ответил отрицательно.

"Нет. Они не допустят дефолта", — его слова в среду, 11 августа, привела пресс-служба Белого дома.

Министр финансов США Джанет Йеллен 23 июля направила письмо в конгресс, в котором заявила, что если потолок госдолга не будет повышен до 31 июля или не будет приостановлен лимит заимствований, то страну ждет дефолт и "непоправимый ущерб" для экономики.

Экономика,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители