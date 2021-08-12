Российское вино резко подорожает к 2022 году

В связи с этим аналитики ожидают, что торговые сети начнут отказываться от скидок и промо-акций на российские вина.

Уже сейчас стоимость винограда технических сортов, используемого в виноделии, взлетела в цене в некоторых случаях с 60 рублей за килограмм до 200, добавляет издание. Это может быть связано с запретом импорта виноматериала, введенным в июне этого года и, как следствие, с ростом спроса на российский виноград, а также — с ожидаемым неурожаем винограда в Крыму из-за плохой погоды.