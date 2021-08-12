Российское вино резко подорожает к 2022 году

Вино российских производителей в ближайшее время может подняться в цене на 20%. К таким выводам пришли специалисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
«В 2021—2022 годах российское вино может подорожать на 15—20% из-за роста стоимости винограда, снижения урожая, нехватки российских саженцев», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков НКР.
В связи с этим аналитики ожидают, что торговые сети начнут отказываться от скидок и промо-акций на российские вина.
Уже сейчас стоимость винограда технических сортов, используемого в виноделии, взлетела в цене в некоторых случаях с 60 рублей за килограмм до 200, добавляет издание. Это может быть связано с запретом импорта виноматериала, введенным в июне этого года и, как следствие, с ростом спроса на российский виноград, а также — с ожидаемым неурожаем винограда в Крыму из-за плохой погоды.
Ранее сообщалось о вступлении в силу поправок в закон «О регулировании алкогольной продукции» которые запрещали иностранным производителям использовать в названии своих вин слово «шампанское».